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112 ekibinden işaret diliyle "Kurban Bayramı" videosu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi 112 Acil Servis İstasyonunda görevli bazı sağlık personelinin işaret diliyle çektiği "Kurban Bayramı" tebrik videosu sosyal medyada ilgi gördü.

14.08.2019 11:12
112 ekibinden işaret diliyle
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi 112 Acil Servis İstasyonunda görevli bazı sağlık personelinin işaret diliyle çektiği "Kurban Bayramı" tebrik videosu sosyal medyada ilgi gördü.
İstasyonda işaret dili eğitimi alan sağlık memuru İsa Kemik ile paramedikler Sümeyye Bacak, Necati Şimşek ve Burak Akkeçi, farkındalık yaratmak amacıyla Kurban Bayramı tebriği için video çekti.
İşaret dili ve sesli olarak çekilen görüntülerde, sağlık personelleri sırasıyla, "Merhaba, ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramınız kurtlu olsun." ifadelerini söylüyor.
Çekilen video, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
112 ekibinden işaret diliyle

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Kaynak: AA

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