Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››112 Ekiplerinden tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı - Haberler

112 Ekiplerinden tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı

Sakarya'da 112 personelleri korona virüs salgının etkisini gösterdiği zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olan tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı gerçekleştirdi.

23.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:11
112 Ekiplerinden tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı
Sakarya 'da 112 personelleri korona virüs salgının etkisini gösterdiği zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olan tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Davet üzerine 3 gün boyunca tüm ülkede saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek oldu. Bunun üzerine ise 112 ekipleri Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bahçesinde 17 ambulans ve 30 personel ile bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olan tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı gerçekleştirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Sakarya, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Batman’da kayyum protestosu! 16 kişi gözaltına alındı Haberler
Batman'da kayyum protestosu! 16 kişi gözaltına alındı
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu Haberler
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu
Yaşlı teyzeden gülümseten koronavirüs önlemi: Çatıda volta attı Haberler
Yaşlı teyzeden gülümseten koronavirüs önlemi: Çatıda volta attı
Dışarı çıkmak isteyen anneannesinin önüne set olan bilinçli torun Haberler
Dışarı çıkmak isteyen anneannesinin önüne set olan bilinçli torun

Son Dakika Güncel Haberleri

İran'ın Kum kentinde 170 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber Maçka Belediyesi koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Haber Beyaz Baretliler'den İdlib'de koronavirüsle mücadeleye destek çağrısı - Haber Havza'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber Karadağ'da korona virüsten ilk ölüm - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber
Loading