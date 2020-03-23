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112 Ekiplerinden tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı

112 Ekiplerinden tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı Sakarya'da 112 personelleri korona virüs salgının etkisini gösterdiği zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olan tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı gerçekleştirdi.

23.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:02
112 Ekiplerinden tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı
SAKARYA - Sakarya 'da 112 personelleri korona virüs salgının etkisini gösterdiği zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olan tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Davet üzerine 3 gün boyunca tüm ülkede saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek oldu. Bunu üzerine ise 112 ekipleri Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bahçesinde 17 ambulans ve 30 personel ile bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olan tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı gerçekleştirdi. 112 Ekiplerinden tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı

Kaynak: İHA

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112 Ekiplerinden tüm Türkiye için sirenli, havai fişekli moral alkışı
Etiketler : Sakarya, Türkiye, Genel

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