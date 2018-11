112 Ekiplerinin Yaşadığı Zorluklar Havadan Görüntülendi

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:11



Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan 112 acil sağlık ekipleri, trafik, yanlış ihbar, hatalı park gibi birçok nedenden dolayı vakalara ulaşırken vakit kaybediyor. İstanbul 'da Acil sağlık hizmeti bekleyen bir vatandaş 112 numaralı telefonu aramasıyla Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere iki komuta kontrol merkezinden birisi cevap veriyor. İstanbul'da 112 acil sağlık çağrı ekibinde 158 kişilik ekip 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. İstanbul'da 112 acil sağlık hizmeti için günde ortalama 24 bin çağrı alınıyor. Gelen bu çağrıların sayısının % 92'si asılsız çıkıyor. Asılsız olan bu çağrıların içerisinde çocuğunu eğlendirmek isteyen annelerden, telefonun pin kodunu unutan vatandaşlara, pizza siparişi vermek isteyen kişilerden şaka yapmak için aradığını ifade eden duyarsız vatandaşlara kadar binlerce kişi bulunuyor. Bu gereksiz çağrılar yüzünden gerçekten acil sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlar zamanında 112 ekiplerine ulaşması gecikiyor.AMBULANSA FERMUAR YÖNTEMİ İLE YOL VER Sağlık Bakanlığına bağlı İl Ambulans servisi Başhekimliği, Anadolu ve Avrupa yakasında komuta kontrol merkezinde gelen yardım çağrısını duyan sağlık görevlileri en yakın ekibe haber veriyor. Acil vak'alar 0-10 dakika içerisinde ulaşma süresi % 80'in üzerinde bulunuyor. En yakın 112 ekipleri bulundukları konumdan ihbarın yapıldığı yere giderken çoğu zaman trafikte kalıyorlar. 112 ambulansını kullanan şoförler trafik olsa dahi fermuar yöntemi ile daha hızlı olay yerine varabiliyorlar. Ancak birçok sürücü ambulansı görünce bu yöntemi bilmediği ve paniklediği için ambulanslar daha yavaş ilerliyor. Öte yandan 112 acil sağlık ekiplerinin yollarda yaşadığı zorluklar ve yaşadığı kaza ise havadan ve aksiyon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Havadan ve aksiyon kamerasından kayıt edilen görüntülerde bir gün de ekiplerin ne gibi zorluklar ile karşılaştıkları gözler önüne serildi.AMBULANSIN KAZA ANI KAMERADA Görüntülerde telsizden ihbarın gelmesiyle görevlileri hızla ambulansa koşması ve trafikte kalmaları görülüyor. Trafikte ilerlemeye çalışan ambulansa yol vermeyen bir araç yüzünden kaza yapması an be an havadan ve aksiyon kamerası tarafından kayıt edildi. Kazada ambulansın sadece aynası zarar görürken sağlık ekiplerinin panik yaşadığı görüldü. Öte yandan olay giden ekiplerin Fatih 'te ara sokakta trafikte adeta sıkışıp kalıyor. Ambulansın karşısına çöp kamyonu ve araçlar çıktı. Güçlükle ilerleyen ambulans başka bir ara sokakta trafik ilerlemediği için geri geri gitmek zorunda kalıyor."ÇOCUĞUNU EĞLENDİRMEK İÇİN ARAYAN ANNELER VAR" Avrupa yakası 112 komuta kontrol merkezi şefi Dr.Sema Selvioğlu, " Burası Avrupa yakasında tüm 122 çağrıların geldiği bir merkezdir. Gün içerisinde istatistiklere göre 28 bin kere telefon çalar. Gelen telefonların yüzde 92'si asılsızdır. Telefonu açtığımızda '112 acil ambulans servisi diyoruz' onlarda 'biliyoruz bize pizza getiririmsiniz' diyorlar. Çocuğunu eğlendirmek için arayan anneler var. 'Burası acil ambulans servisi' diyoruz. Onlarda 'ne olacak 5 dakika konuşsanız' diyor. Bizi arayan vatandaşlarımızın adres verirken onlardan bazı detaylar istiyoruz. Ne kadar çok teknolojik olarak ilerlesek bile, kozmopolit bir şehirde bu adreslerin tam olarak verilmesi gerekmektedir. Telefonu açan vatandaşlar ne kadar çok bağırınca o kadar iyi anlaşılacaklarını düşünüyorlar. Bize daha sakin yaklaştıkları ve dertlerini anlattıkları zaman daha kolay ve hızlı yardımcı olabiliyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.YAŞAMA YOL VER PROJESİ 2015 yılı kasım ayında Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Yaşama Yol Projesi" ile asılsız ve yanış çağrı ortalaması yüzde 95'ten yüzde 92'ye düşürüldü. "Yaşama Yol Ver medya" kampanyası içerisinde "Minik 112" projesi kapsamında İstanbul genelinde 708 ilkokul ziyaret edilip, 146.176 öğrenciye; 112 hangi durumlarda aranır, ambulansa neden ve nasıl yol verilir konularında eğitim verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile il genelinde metro ve tramvaylarda afiş gösterimi yapıldı. Minibüs ve taksi duraklarında, alışveriş merkezlerinde, halka açık pazarlarda, Ramazan dolayısı ile Feshane de Trafik Haftası ve Eğitim Şenliklerinde stand kurularak kampanya anlatıldı, kampanya ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.(İHA)