112 Helikopteri 53 Yaşındaki Hasta İçin Havalandı

112 helikopteri 53 yaşındaki hasta için havalandı
ZONGULDAK - Zongudak'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı hava ambulansı, 53 yaşındaki solunum hastası için havalandı. Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 6 aydır tedavi gören Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nde tedavi gören 53 yaşındaki Mustafa Uzunay için 112 helikopteri havalandı. 6 ay boyunca solunum rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Uzunay, ileri işlem ve tedavi amacıyla Ankara
Tıp Fakültesi İbni Sina
Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon bölümü tarafından kabul edildi. 112 helikopteri hastayı almak için Kozlu
Şehir Stadı'na iniş gerçekleştirdi. Ambulans ile getirilen hasta sedye yardımıyla helikoptere taşındı. İtfaiye
polis ekipleri de statta hazır bekletildi. Havalanan helikopter Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.
Bülent Ecevit Üniversitesi
Kaynak: İHA