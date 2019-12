112'nin "hayat kurtaran" sanatçı elleri

Afyonkarahisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan sanatkar sağlıkçılar, mesai saatleri dışında tutkuları olan branşlarda hem iş stresini atıyor hem de çevrelerindeki insanlara örnek oluyor.

112 Acil Servis Müdürlüğünde hayat kurtaran görevli sağlık personelinden doktor Okan Can Yılmaz, ut ve bağlama, paramedik Bülent Tural bağlama ve bendir, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hasan Hüseyin Ertunç ise hat sanatıyla ilgileniyor.

Afyonkarahisar 112 Komuta Kontrol Merkezinde yaklaşık 2 yıldır görev yapan doktor Yılmaz, AA muhabirine, hareketli ve dikkat gerektiren bir mesleğe sahip olduklarını söyledi.

Yardım için gelen bir çağrıyı hızlı bir şekilde karşılamak zorunda olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bizim önceliğimiz insan hayatı. Amacımız da olay yerine en hızlı şekilde varıp, donanımlı ekiplerimizle hastaya en uygun müdahaleyi yapıyoruz, naklini gerçekleştiriyoruz. Bütün çabamız ve kaygımız hastalarımızın yaşamasına yöneliktir." dedi.

Yılmaz, stresli bir meslekleri olduğu için boş vakitlerinde müzikle uğraştığını anlattı.

Müzisyen bir aileden geldiğini ve bağlama ile uda ilgisinin olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mesleğimden fırsat buldukça önemli günlerde ve arkadaş ortamlarımda ut ve bağlama çalıyorum. Müzik tutkum benim için bir rahatlama hobim. Yaşadığım o stresli zamanlarda benim için küçük bir sıyrılma oluyor. 10 yıldır bağlama ve ut çalıyorum. Bu tutkumu daha üst seviyeye de taşımak isterdim ama mesleğim gereği sadece hobi olarak uğraşıyorum."

"Mesleğin verdiği stresi de müzikle atıyorum"

İnsanların sadece yaptıkları meslekle kalmamaları gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, meslektaşlarına deşarj olmaları için sanatın her türlüsüyle ilgilenmelerini tavsiye etti.

Paramedik Bülent Tural da her mesleğin zorlukları olduğu kadar sağlıkçı olmanın da zorluklarının bulunduğunu ifade etti.

Hayatta bazen kırılma noktalarının yaşandığına işaret eden Tural, şöyle şöyle konuştu:

"Yaptığımız iş zor olsa da hastaya yaptığımız müdahaleler sonrasında onun verdiği mutluluğun yerini hiçbir şey tutmuyor. Yaklaşık 6 yıldır bağlama ve bendir (arbani) çalıyorum. Mesleğin verdiği stresi bağlama ve bendirle atıyorum. Benim için çok güzel bir duygu ve rahatlatıyor. Meslektaşlarıma da sadece müzik değil, bütün sanat dallarıyla uğraşmalarını tavsiye ederim."

"Zaman zaman gergin ve stresli anlarımız da oluyor"

ATT Hasan Hüseyin Ertunç ise insan hayatı kurtaran kutsal ve güzel bir meslek icra ettiklerini vurguladı.

İnsan hayatı kurtarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkati çeken Ertunç, "Hastaları bir an önce şifa bulmaları için hastanelere ulaştırılmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Mesleğimiz içerisinde zaman zaman gergin ve stresli anlarımız da oluyor. Çok yorulduğumuz anlar da oluyor. Yaklaşık 7 yıl önce hat sanatıyla tanıştım. Mesleğimden vakit buldukça hat sanatıyla hadisi şerifler, ayeti kerimeler ve kelamlar yazıyorum. Ortaya güzel eserler çıkıyor. Hat sanatı ile yazdığım eserlerden de Afyonkarahisar'da kişisel sergiler açıyorum. Bunun dışında hat sanatını öğretmek için eğitmenlik yapıyorum. Mesleğimizin verdiği stresi hat sanatı ile yazı yazmakla atıyorum." dedi.

