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112 personeli öğrencileri ve okul personelini bilgilendirdi

Kozlu Atatürk İlköğretim Okulu Aile Birliğinin ve okul idaresinin daveti üzerine okula gelen 112 Acil Servisi ekipleri öğrencilere ve okul idaresine 112 Acil sağlık hizmetinin verdiği hizmetler hakkında bilgi verdi.

18.10.2019 13:13112 personeli öğrencileri ve okul personelini bilgilendirdi
Kozlu Atatürk İlköğretim Okulu Aile Birliğinin ve okul idaresinin daveti üzerine okula gelen 112 Acil Servisi ekipleri öğrencilere ve okul idaresine 112 Acil sağlık hizmetinin verdiği hizmetler hakkında bilgi verdi.

Okulun toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirmeye, Okul Müdürü Nuri Bozacıoğlu, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Özer Saraç, Başhekim Yardımcısı Dr. Sabri Yıldız, 112 Doktoru Recep Genç, ATT. Oya Çakır Mutlu, 112 Şoförü Nazif Bıyıklı, Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Gümüş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

112 Acil Doktoru Recep Genç, sağlıklı bir okul ortamı oluşması için öğrencilerin okul içinde nasıl hareket etmeleri konusunda bilgiler verdi.

Yapılan toplantının ardından ATT Oya Çakır Mutlu, öğrencilere ambulansın içinde kullanılan malzemeler hakkında, ambulans şoförü Nazif Bıyıklı ise, trafikte bulunduğu esnada ambulanslara yol vermenin önemini anlattı.

Etkinlik sonunda Okul Müdürü Nuri Bozacıoğlu ve Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Gümüş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Özer Saraç'a, Başhekim yardımcısı Dr. Sabri Yıldız'a 112 Doktoru Recep Genç'e, ATT. Oya Çakır Mutlu'ya ve Ambulans Şoförü Nazif Bıyıklı'ya öğrencilere ve okul personeline verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür edildi. - ZONGULDAK

Güncel

Kaynak: İHA

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