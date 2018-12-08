112 Personelinden Ambulanslarla İleri Sürüş Teknikleri Şovu

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:46



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:46

Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Ambulans İleri Sürüş Teknikleri şovu gerçekleştirildi.Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, 112 Acil Sağlık personelleri nefes kesici gösteriler gerçekleştirdi. Eskişehir Yeni Stadyumu otoparkında trafiğe kapalı olarak yapılan şovlarda, önce hasta taşıyan ambulansa nasıl yol verileceği konusu 'Fermuar' yöntemiyle gösterildi. Daha sonra motosiklet, pajero ve normal ambulanslar konumlanan dubalar arasında slalom yaparak geçiş yaptı. Ardından ambulanslar ters slalom yaparak tekrar dubalar arasından geçiş yapıldı."112'yi sevdiren 457 kişilik büyük 112 ailesine de emekleri için teşekkür ediyorum"Etkinlikte konuşan İl Ambulans Servisi Başhekim Dr. Veli Görkem Pala, çeşitli alanlarda 112 farkındalığı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Ambulans İleri Sürüş Teknikleri şovu gerçekleştireceğiz. 4 erkek ambulans sürücümüz, 1 motor sürücümüz, 1 de kadın ambulans sürücümüz sizlere ambulans ileri sürüş teknikleri eğitiminde aldıkları ileri sürüş teknikleriyle kısa bir şov gerçekleştirecekler. 11 gündür şehrimize çeşitli alanlarda 112 farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Yarın tren kazı tatbikatı, Pazartesi ve Salı günü Ambulans Rallisi. Ardından Salı akşamı programımızı sonlandıracağız. Şehrimize ambulansı, 112'yi sevdiren 457 kişilik büyük 112 ailesine de emekleri için teşekkür ediyorum. - ESKİŞEHİR