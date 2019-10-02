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112 personelinden "kan ve kök hücre bağışı kampanyası"na destek

Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

02.10.2019 16:30112 personelinden
Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Adıyaman Kızılay Şubesinde görevli ekipler, 112 Komuta Kontrol Merkezi önünde stant açtı. 112 Acil Servis ekipleri ise açılan standa form doldurarak, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Tuğba Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre bağışının çok önemli olduğu söyledi.
Adıyaman'da 390'nın üzerinde personelin olduğunu belirten Adıgüzel, "Yaptığımız bağış çok önemli. Gerçekleşen bağışlar, hastalara umut olacaktır." dedi.

Acil Servis, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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