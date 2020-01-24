112 Personeline Bebek Nakil Eğitimi Verildi

112 Simülasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında acil sağlık personeline yenidoğan taşınan ambulanslarda ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere; solunum cihazı, ısı takibi, yaşamsal fonksiyonların takibi için monitör ve oksijen ölçüm cihazları gibi malzemelerin nasıl kullanılacağına yönelik çeşitli bilgiler aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 0-30 günlük yeni doğan bebeklerin hastaneler arası nakillerinin, kuvöz sedyesi olan, özellikli acil yardım ambulansları ile yapıldığı bilgisini verdi. Bu kapsamda acil sağlık personeline verilen eğitimleri önemsediklerini dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Müdürlüğümüz 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tarafından Aralık ve Ocak aylarında toplam 80 kişilik planlanan yeni doğan transport eğitimleri başarıyla gerçekleştirilmiş olup, yenidoğan nakilleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerince profesyonel bir şekilde sağlanmaktadır" dedi.