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112 personelini doğal afetler de hizmet vermekten alı koyamıyor

Kayseri'nin özellikle ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen 112 ekipleri vatandaşın yardımına koşuyor.

31.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:37 112 personelini doğal afetler de hizmet vermekten alı koyamıyor
'nin özellikle ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen 112 ekipleri vatandaşın yardımına koşuyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçe merkezlerinde 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri, tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini büyük oranda hissettirdiği Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı mahallesinde 112 ekipleri, hem arazi şartları ile hem de doğa ile mücadele ederek sağlık hizmetinin aksamadan vatandaşa ulaşmasını sağlıyor.

Kayseri'nin en uzak mahallelerinden biri olan Delialiuşağı'ndaki çağrı sonrasında yola çıkan 112 ekipleri, yoğun kar yağışının olduğu bölgede zincirlerini takarak, soğun hava ve kar yağışına aldırmadan vatandaşın yardımına koştu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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