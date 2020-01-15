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112 ve UMKE sürücüleri offroadcuları aratmadı

Düzce Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Acil Sağlık ekipleri karda kurtarma eğitimi yaptı.

15.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:23112 ve UMKE sürücüleri offroadcuları aratmadı
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Acil Sağlık ekipleri karda kurtarma eğitimi yaptı. Karla kaplı yollarda zorlu koşullarda yapılan eğitimde UMKE ve 112 ambulans şoförlerinin eğitimi offradcuları aratmadı.

Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Başkanlığı ve 112 İl Ambulans Başhekimliği tarafından organize edilen ve zorluk kış şartlarında 112 Ambulans şoför ve personeli ile UMKE ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma ve ulaşım zorluğu çekilen yerlerden hasta kurtarılmasına yönelik eğitim düzenlendi. 2 Gün 16 saat süren eğitimlere 25 UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi personeli katıldı. Çilimli Ofroad pisti ve Pürenli Yaylası Konaş mevki'inde düzenlenen eğitimlerde 112 Acil Ekiplerine ve UMKE ekiplerine dört çarpı dört arazi araçlarının ve dört çarpı dört kar paletli ambulans ile sürüş teknikleri ve araç kurtarma eğitimi, karda mahsur kalan ve ulaşım zorluğu çekilen yerlerdeki hastaları kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimlerde ayrıca UMKE arazi araçları, paletli ambulans ve ambulans sürücülerine Düzce UMKE personeli olan 112 Acil Sağlık servisinde paramedik olarak görev yapan Offroad pilotu Barkın Civak'ta teorik ve pratik eğitimler verdi.

Eğitimler sırasında arazi araçlarının, paletli ambulansın ve ekiplerin performansı göz kamaştırırken sürücüler offroad pilotlarını aratmadı. - DÜZCE

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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