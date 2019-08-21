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112 yaşındaki Ayşe ninenin sırrı doğal beslenme

Muğla'da 112 yaşındaki Ayşe Uçar, doğal beslenmesi ve çalışması sayesinde uzun bir yaşam sürüyor.

21.08.2019 18:32 112 yaşındaki Ayşe ninenin sırrı doğal beslenme
Muğla'da 112 yaşındaki Ayşe Uçar, doğal beslenmesi ve çalışması sayesinde uzun bir yaşam sürüyor.
Menteşe ilçesinde ikamet eden Ayşe Uçar, kızları 92 yaşındaki Adile Demirtaş, 89 yaşındaki Meliha Bozkurt ve 76 yaşındaki gelini Gülnaz Uçar ile yaşıyor.
Uçar'ın kızı Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ölümünün ardından 40 yıldır annesiyle birlikte yaşadığını söyledi.
Annesinin 1907 doğumlu olduğunu belirten Bozkurt, "Annem 7-8 yıldır yatalak. Yatağa düşmeden önce sürekli çalışırdı. Dağa oduna gider, kök kazardı. İneklere bakardı. Annemin yemediği hiçbir şey yoktu. Bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünleri yer, doğal beslenirdi ve acıyı çok severdi." dedi.
Uçar'ın sağlıklı bir yaşam sürdüğünü, sigara gibi hiçbir kötü alışkanlığının olmadığını vurgulayan Bozkurt, annesinin etten daha çok sebze ağırlıklı beslendiğini dile getirdi.
Asırlık çınarın gelini Gülnaz Uçar da kayınvalidesinin yatağa düşmeden önce çok çalışkan olduğunu ifade etti.
Kayınvalidesinin gençlik yıllarında erkeklerden daha fazla çalıştığını aktaran Gülnaz Uçar, şunları kaydetti:
"Annem harmanda dermanda çalışırdı. Dağdan sırtına odun sarar getirirdi. Bir elinde çapa, bir elinde tahra ile gezerdi. Bir eline ekmek, diğerine soğan alıp dağa giderdi. Annem makine gibi, saat gibi çalışırdı. Hala 'Çapam nerede?' diye soruyor. Çalışmak istiyor. Hala yaşamaya umudu var. En çok acı biber ve soğanla beslenirdi. Uzun yaşamasını acı bibere bağlıyorum. Ne kadar acı olursa olsun ağzı yanmazdı. Bir iki yıldır dişleri olmadığı için acı biber yemeyi bıraktı."

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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