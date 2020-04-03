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'112'ye ulaşamıyorum' diyerek sokağa çıktı, Valiye yakalandı

'112'ye ulaşamıyorum' diyerek sokağa çıktı, Valiye yakalandıSİVAS'ta yaşayan ve 65 yaş üzeri olduğunu söyleyen G.Ö sokak'ta Vali Salih Ayhan'a yakalandı.

03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:34
'112'ye ulaşamıyorum' diyerek sokağa çıktı, Valiye yakalandı
SİVAS'ta yaşayan ve 65 yaş üzeri olduğunu söyleyen G.Ö sokak'ta Vali Salih Ayhan'a yakalandı. "112'ye ulaşamıyorum" deyince Vali Ayhan telefonla çağrı merkezini aradı ve ilk seferde telefon açıldı. Sivas 'ta yaşayan ve 65 yaş üzeri olduğunu söyleyen G.Ö, evde kalanlara destek hizmeti veren 112'ye ulaşamadığı gerekçesiyle işlemlerini yapmak için çarşıya çıktı. Atatürk Caddesi üzerinde yoğunluğu denetleyen Sivas Valisi Salih Ayhan'a denk gelen G.Ö. dışarıya niçin çıktığı sorulunca "112'ye ulaşamıyorum" dedi. G.Ö.'den telefonunu isteyen Vali Ayhan, 112'yi aradığında telefon açıldı. Vali Ayhan, "Şimdi sen yakalandın" şeklinde uyarılarda bulundu. Daha sonra telefonu yeniden alan G.Ö., işlemlerini yaptırmak isterken "Telefon yeniden kapandı" dedi. Vali Ayhan, G.Ö'nün taleplerinin Vefa Sosyal Destek hattına iletilmesi talimatını verdi ve evine gönderildi. ’112’ye ulaşamıyorum’ diyerek sokağa çıktı, Valiye yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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