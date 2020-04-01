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112?yi arayarak dayanışma kampanyasına yaptığı bağışı ?Vefa? ekibine teslim etti

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde 65 yaş yasağı nedeniyle dışarıya çıkamadığı için 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira yardımda bulunan Nami Aydoğdu (68), "Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattı.

01.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:14
112?yi arayarak dayanışma kampanyasına yaptığı bağışı ?Vefa? ekibine teslim etti

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde 65 yaş yasağı nedeniyle dışarıya çıkamadığı için 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira yardımda bulunan Nami Aydoğdu (68), "Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattı. Ben de karınca kararınca yardımcı olmak istedim. İçimden geldi" dedi.

İlçede Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 4 çocuk babası emekli Nami Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Destek Grubu, Aydoğdu'nun evine gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşından dolayı evden çıkması yasak olan Aydoğdu, bağışladığı 500 lirayı Vefa Destek Grubu'na teslim etti.

'EMİN ELLERE VERMEK İSTEDİM'

İlçedeki evinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Nami Aydoğdu, 68 yaşında olduğu için sokağa çıkamadığını söyledi. Kurallara uyarak bu süreci evinde geçirdiğini söyleyen Aydoğdu, kampanyaya destek olarak insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirtti. Aydoğdu şunları kaydetti:

"İnsanlığa bir yardımımız olsun diye yaptım. Herkesi de bu desteğe çağırıyorum. Ben yalnız yaşıyorum. Kendi ihtiyacımı da kendim görüyorum. Çok şükür bir şeye ihtiyacım yok. Allah bütün insanların yardımcısı olsun. Bu virüse dünyanın gücü yetmiyor. Sadece dua etmemiz gerekiyor. Kurallara da uymamız gerekiyor. Ben kurallara uyup dışarı çıkmıyorum. Cumhurbaşkanımız çok güzel bir insan. Herkes bu virüs için koşarak çalışıyor. Allah onlardan da razı olsun. Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattı. Ben de karınca kararınca yardımcı olmak istedim. İçimden geldi. Ben dışarıya çıkamadığım için Kaymakamlığı aradım ve onlara parayı teslim ettim. Emin ellere vermek istedim. Herkes bağışta bulunursa çok daha güzel olur."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akıncılar, Güncel
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