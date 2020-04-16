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114 kişinin 32 bin lira tutarındaki bakkal borcunu kapattı

114 kişinin 32 bin lira tutarındaki bakkal borcunu kapattı Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı Çorum'un Sungurlu ilçesinde Şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever 2 ay sonra yeniden orta çıktı.

16.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:40
114 kişinin 32 bin lira tutarındaki bakkal borcunu kapattı
Gizemli hayırsever Sungurlu 'da bir kez daha ortaya çıktı
ÇORUM - Çorum 'un Sungurlu ilçesinde Şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever 2 ay sonra yeniden orta çıktı. Gizemli hayırsever bu sefer 114 kişinin toplam 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi.
İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.
Sungurlu Bakkallar Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, "Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zor zamanlarda vatandaşlarımıza destek oldu. Vatandaşlarımızın borcunu ödedi. Diğer hayırseverlerdende bu tür davranışlar yapmalarını bekliyoruz. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel" diye konuştu. 114 kişinin 32 bin lira tutarındaki bakkal borcunu kapattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Çorum, Genel
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