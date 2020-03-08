114 Yaşındaki Fatma ninenin kadınlar günü kutlandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri 114 yaşındaki Fatma ninenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
08.03.2020 13:17
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri 114 yaşındaki Fatma ninenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar Adıyaman'ın en yaşlı kadını olan 114 yaşındaki Fatma Özden'i ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma nine başta şehitlerimiz olmak üzere askerlerimize duacı olduğunu belirtti. Jandarma ekipleri Fatma ninenin ellerinden öperek kadınlar gününü kutladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Başta şehit annelerimiz ve şehit eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar Adıyaman'ın en yaşlı kadını olan 114 yaşındaki Fatma Özden'i ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma nine başta şehitlerimiz olmak üzere askerlerimize duacı olduğunu belirtti. Jandarma ekipleri Fatma ninenin ellerinden öperek kadınlar gününü kutladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Başta şehit annelerimiz ve şehit eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :114 Yaşındaki Fatma ninenin kadınlar günü kutlandı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Fatma Özden, Jandarma, Adıyaman, Güncel
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