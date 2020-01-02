114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, 1906 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı. Şükriye Bayram, bu sabah yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Bayram'ın cenazesi ikindide Hocaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.