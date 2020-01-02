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114 yaşındaki şükriye nine hayatını kaybetti

114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybettiBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti.

02.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:30
114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti
BURSA'nın ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti.
İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, 1906 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı. Şükriye Bayram, bu sabah yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden 114 yaşındaki Şükriye Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Hocaköy Mahallesi'ndeki Hocaköy Camii'nde düzenlenen törene Bayram'ın yakınları katıldı. Yaşlı kadın, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.
114 yaşındaki şükriye nine hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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