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115 bin 236 metrekare sıcak asfalt yapıldı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kent merkezi mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 2019 yılı boyunca 115 bin 236 metrekare sıcak asfalt yol yapıldı.

09.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:48115 bin 236 metrekare sıcak asfalt yapıldı
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kent merkezi mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 2019 yılı boyunca 115 bin 236 metrekare sıcak asfalt yol yapıldı.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2019 yılı çalışma programı kapsamında 115 bin 236 metrekare sıcak asfalt yol yapıldı. Çalışmalar kapsamında Aladağ Mahallesi'nde 5 bin 150 metrekare, Şiremirçavuş Mahallesi'nde 12 bin 112 metrekare, Gecen Mahallesi'nde 12 bin metrekare, Kemerköprü Mahallesi'nde 8 bin 77 metrekare, Karaköy Mahallesi'nde 405 metrekare, Cumhuriyet Mahallesi'nde 40 bin 830 metrekare, Esentepe Mahallesi'nde 20 bin 60 metrekare, Karaçay Mahallesi'nde 2 bin 100 metrekare, Ağdacı Mahallesi'nde 9 bin metrekare, Gölbucağı Mahallesi'nde 2 bin 65 metrekare, Orduyeri Mahallesi'nde 340 metrekare, Yıldız Köyü'nde 2 bin 597 metrekare ve Tuzcular Köyü'nde 500 metrekare olmak üzere toplamda 115 bin 236 metrekare sıcak asfalt yol yapılarak vatandaşların hizmetine verildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve başladığımız günden beri vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak için mahallerimizde imar planında bulunan fakat ulaşıma kapalı olan çok sayıda yolu iş makinelerimiz yardımıyla ulaşıma açarak düzenledik. Halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için gerek hasar gören yollarımızda, gerekse de yeni yerleşim alanlar da oluştuğu bölgelerde sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Tozsuz, çamursuz, sıkıntısız, uzun ömürlü yollar oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 115 bin 236 metrekare sıcak asfalt yol yaptık. Çalışmalarda görev alan personelimize teşekkür ediyorum. Halkımızın yaşam şartlarını en iyi seviyelere taşımak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

Cumhuriyet Mahallesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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