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115 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 115 düzensiz göçmen yakalandı.

18.09.2019 21:39
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 115 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Müsellim Boğazı Ahmetçe köyü ve Yeşil Liman mevkisi açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kadırga Burnu mevkisi açıklarında ise Afganistan uyruklu 40 göçmen daha yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
115 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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