Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas
, "Şu ana kadar 115 üniversitemizi eğitim, öğretim ve araştırma anlamında değerlendirdik. Bu sene de 45 üniversiteyi değerlendirerek Haziran ayına kadar mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerinitamamlamış olacağız." dedi.
YÖKAK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerindeki 17 üniversitenin rektörlerini katılımı ile Batman
'da toplandı. Batman Üniversitesi
Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Hulusi Şahin, üniversitelerden beklentilerinin, verdiği diplomanın temsil ettiği kaliteyi sunması olduğunu söyledi.
Üniversitelerin dünya ölçeğinde standartlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:
"Biz insanları yeni baştan bilgileri üzerine bir programla ölçme şansımız yok. Bir makine mühendisinin, benim açımdan makine mühendisi adına bana referans olması lazım. Bu konuda bence üniversitelerimizde problem var. Bir standart tutturmak çok önemli. Bu standart dünya ölçeğinde bir standart olursa kesinlikle başarılı olunur ve işlerimize de yansır. 'Daha çok mezun verelim, okullarımız boş kalmasın' duygusu çok doğru değil. Başaramayan kendi bilir, elenmelidir. Bir yerde bu sistem yoksa orada başarıdan söz edilemez. Belli bir kalitede eğitimi verelim, bu eğitimi alan mezun olur, alamayan kusura bakmasın. Bunu sağlayamazsak biz zor durumda kalırız."
"Üniversitelerimizin dış değerlendirmesini yapıyoruz"
YÖKAK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, şu ana kadar 115 üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma anlamında değerlendirildiğini söyledi.
Bağımsız bir kalite kurulu olduklarını vurgulayan Elmas, "Üniversitelerimizin dış değerlendirmesini yapıyoruz. Şu ana kadar 115 üniversitemizi eğitim, öğretim ve araştırma anlamında değerlendirdik. Bu sene de 45 üniversiteyi değerlendirerek Haziran ayına kadar mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerimizi tamamlamış olacağız. Buraya gelme nedenimiz de bu değerlendirme kapsamındadır." dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversitelerin rektör ve temsilcileri ile bir araya geldiklerini vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:
"Bu yıl tüm üniversitelere bir mentör tayin ettik. Kalite süreçlerini takip edecek aynı zamanda rektörlerimizle de çalışacaklar. Böylece üniversitelerin kendilerini tanıtacak raporlarını çok iyi hazırlamak, saha ziyaretlerinin de buna uygun olarak geçmesini ve değerlendirme raporlarının tüm üniversitelerimiz için sağlıklı ve gerçek verilere dayanmasını istiyoruz. Buralara gelelim ki sahalardaki durumu da görelim istedik."
Prof. Dr. Elmas, bu toplantıların devamı olarak yarın Siirt
'te daha sonra da Şırnak
ve Erzurum
'da yapılacağını söyledi.
Kalite Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş ise, "Kalite Kurulu başkanımız bizleri ve çalışmalarımızı yerinde gördü. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin üniversiteleri için faydalı bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.
Değerli Taş, Güncel
Kaynak: AA