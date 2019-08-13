Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Ekipler, aynı bölgede fiber teknede Afganistan uyruklu 6 kişiyi daha yakaladı.

Akbük açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki, 22'si Suriye, 4'ü Filistin uyruklu 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 54 düzensiz göçmenin yakalandığı da bildirildi.

Kaynak: AA