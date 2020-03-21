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116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu

116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına mikrop kırıcı solüsyonlar yerleştirildi.

21.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:22
116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu
BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına mikrop kırıcı solüsyonlar yerleştirildi.
Dünya genelinde etkili olan Korona virüsü Türkiye 'de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İnegöl Belediyesi şehrin 50 farklı noktasına dezenfekte cihazları koydu. Aynı uygulama şehirde bulunan 116 adet toplu taşıma araçlarına da yerleştirildi. Araçlara binen vatandaşlar binerken isterlerse bu uygulamayı kullanabilecek.
Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Halk otobüsleriyle günlük yaklaşık 40 bin insan taşınıyor. Tabi bu virüs sürecinde toplu taşıma kullanımı azaldı. Biz yine de tedbirimizi alıyoruz ve halk otobüslerini kullanan vatandaşların ellerini dezenfekte edebilmesi için, mikrop kırıcı solüsyonları araç içerisine yerleştirdik. 116 aracın tamamına aparatlarını taktık. Malzemeleri de içerilerine yerleştirdik. Bunların kontrollerini şoför arkadaşlarımız yapacaklar. Sıvılar da yanlarında var bittikçe ekleyecekler. Burada amacımız kişisel hijyeni maksimum seviyede tutabilmek. Korona virüs ile mücadele sürecini en sağlıklı şekilde tamamlamak istiyoruz. Lütfen herkes bu sürece dikkat etsin. Özellikle 60 yaşının üstündeki büyüklerimizin evlerinde kalmalarını istiyoruz. İhtiyaçlarının karşılanması ile alakalı da arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar'da yapılan uygulamalardan dolayı özel halk otobüsü yönetimi ile İnegöl Belediyesine teşekkür ederek dezenfekte olayını uygun bulduklarını belirtti. 116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu

Kaynak: İHA

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116 toplu taşıma aracına dezenfekten konuldu
Etiketler : Türkiye, İnegöl, Bursa, Yerel

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