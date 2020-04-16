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1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik önlemler içeren düzenlemeyle ilgili "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

16.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:02
1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik önlemler içeren düzenlemeyle ilgili "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak." bilgisini verdi.
Selçuk, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığını belirtti. Düzenlemeyle ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan çalışanlar ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira gelir desteği sağlayacaklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Buna ek olarak emekçilerimize bir iyi haber daha vermek istiyorum. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, GSS'li sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak."
Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için "gelir ölçütü" ve "ağır engellilik" şartının geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sigorta, Güncel
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