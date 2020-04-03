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1179 araçtaki 2 bin 809 kişi, Antalya sınırından geri gönderildi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Antalya'da ikameti bulunanlar ve ticari taşımacılık yapan araçlar dışında kente girişlerin 1 Nisan'dan itibaren yasaklanması üzerine bu kapsamda bugün 1179 araçtaki 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi.

03.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:36
1179 araçtaki 2 bin 809 kişi, Antalya sınırından geri gönderildi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Antalya 'da ikameti bulunanlar ve ticari taşımacılık yapan araçlar dışında kente girişlerin 1 Nisan'dan itibaren yasaklanması  üzerine bu kapsamda bugün 1179 araçtaki 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Antalya il sınırlarında sayısı 4 olan Yol Kontrol Noktalarının sayısı 13'e çıkarıldı. Jandarma ve polisin müşterek olarak faaliyet gösterdiği yol kontrol noktalarında 24 saat aralıksız denetimler sürüyor.

Kente diğer illerden girişlerin gerçekleştiği Kaş, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Aksu, Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya ve Gazipaşa'da bulunan yol kontrol noktalarında seyahat izni olan otobüsler, kamyonlar, çiftçilik, hayvancılık ve ticaretle uğraşan ve ikametgahı Antalya'da olanların dışında yabancı plakalı araçların Antalya'ya girişine izin verilmiyor. Şehre girişine izin verilen vatandaşların ise ateşleri ölçülüyor ve 14 gün evde kendilerini karantinada tutmaları gerektiğinin tebligatı yapılıyor. Tebligata uyup 14 gün evde kalacağını beyan eden vatandaşlar kente girebiliyor.

Jandarma ve emniyete bağlı İstihbarat, Kaçakçılık, TEM, Trafik ve komandoların destek verdiği uygulamalarda bugün güvenlik güçlerince 1211 araçtaki 1706 kişinin ateşleri kontrol edildi. Bu araçlarda 14 gün evlerinde karantinada kalacaklarını taahhüt eden vatandaşlar Antalya'ya kabul edildi. Ancak şehre giriş şartlarını taşımayarak yasağa takılan 1.179 araçtaki 2 bin 809 kişinin girişine izin verilmeyip geldikleri yöne geri dönmeleri sağlandı.

1 Nisan'da Türkiye'de ilk defa Antalya'da başlatılan bu uygulama 30 Büyükşehir'i kapsayacak şekilde genişletildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, 1 Nisan, Antalya, Güncel
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