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118 için 587 milyon lira ödedik

Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri 587 milyon lirayı geçti.

09.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:52
Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri 587 milyon lirayı geçti. Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 2010 yılında 118'li numaralarla başladı.
Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler
de dahil oldu. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun verilerine göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 587 milyon lirayı geçti. Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 299 milyona yaklaştı.
(İHA)
118 için 587 milyon lira ödedik

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Kaynak: İHA


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