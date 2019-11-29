Haberler » Dünya » 12 AB üyesi, çok uluslu şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi - Haber
BBC

12 AB üyesi, çok uluslu şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi

AB üyesi 12 ülke, Apple, Facebook, Google gibi dünyanın en büyük şirketlerine, birlik üyesi ülkelerdeki kârlarını ve vergilerini açıklama zorunluluğu getirecek düzenlemeye karşı çıktı.

29.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:2512 AB üyesi, çok uluslu şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi

Avrupa Birliği üyesi 12 ülke, , , Google gibi dünyanın en büyük şirketlerine, birlik üyesi tüm ülkelerde ne kadar kar elde ettiklerini ve ne kadar vergi ödediklerini açıklama zorunluluğu getirecek düzenlemeye karşı çıktı.

Önerilen düzenleme, karlarını İngiltere, Fransa, Almanya gibi vergilerin yüksek olduğu ülkelerden İrlanda, Lüksemburg ve Malta gibi vergilerin çok düşük olduğu ülkelere kaydıran şirketlerin vergiden nasıl kaçındıklarına ışık tutması bekleniyordu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre, çok uluslu şirketlerin bu yolla yılda yarım trilyon dolar daha az vergi ödediği tahmin ediliyor.

Gazeteye göre, İrlanda, AB içindeki mevcut vergi düzenlemelerinden en fazla fayda sağlayan ülkelerden biri.

İrlanda'da çok uluslu küresel teknoloji şirketleri, yüzde 6,25 kurumlar vergisi ödüyor. Bu oran İngiltere'de yüzde 19.

'Ülke ekonomisi çöker'

Dünkü oylamadan önce vergi ve harcamalar konusundaki düzenleyici kurum olan İrlanda Finansal Danışma Kurulu (IFAC), çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınmalarını engellemeye yönelik olası küresel adımların ülke ekonomisini çökerteceği uyarısında bulundu.

İrlanda ekonomisinin büyük oranda bu vergilere bağımlı olduğu belirtiliyor.

Ülkede toplanan her beş Euro'luk verginin bir Euro'sunu kurumlar vergisi oluşturuyor. Geçen yıl toplanan kurumlar vergisi 10,4 milyar Euro'ya çıkmıştı.

IFAC'a göre ülkede ödenen kurumlar vergisinin yarısı, 10 küresel şirketten geliyor.

Kurumun açıklamasında bu şirketlerin hangisi olduğu açıklanmadı. Ancak bunlar arasında Apple, Facebook, Microsoft, Dell, Google ve Oracle'ın da olduğu tahmin ediliyor.

Kurumlar vergisinin düşük tutulduğu Lüksemburg, Malta, Kıbrıs, Letonya, Slovenya, Estonya, Avusturya, Çekya, Macaristan ve Hırvatistan da yeni düzenlemeye aleyhinde oy kullandı.

İsveç, düzenlemeye ülkenin şeffaflık konusundaki standartlarını gerileteceği gerekçesiyle karşı çıktı.

Fransa, İspanya ve Hollanda öneriye destek verirken Almanya çekimser kaldı.

Yeni düzenlemenin en büyük destekçilerinden olan İngiltere oy kullanmadı. İngiltere Maliye Bakanlığı buna gerekçe olarak ülkenin seçim arifesinde olmasını gösterdi. İngiltere'de 12 Aralık'ta erken genel seçimler var.

Guardian'a göre Avrupa Komisyonu, üç yıl önce Panama Belgeleri'nin yayımlanmasının ardından, vergiden kaçınan çok uluslu şirketleri "ifşa etme" vaadinde bulunmuştu.

Bu vaat çerçevesinde oluşturulan taslak düzenleme yıllık cirosu 750 milyon Euro ve üzerindeki şirketleri kapsıyordu.


Avrupa Birliği, Facebook, Apple, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
13:56 Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ
13:50 Unai Emery - Arsenal, İspanyol menajerinin görevine son verdi
13:41 Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu
13:33 MZ: İnsanlar "sembolik" siyasetten bıktı
13:33 İklim zirvesi öncesi çevreciler sokaklarda
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:45 Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
21:11 Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!
20:09 Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
29.11.2019 14:01:10