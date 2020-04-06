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12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanlarına meyve ikramı

- 12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların meyve ikramı Hem moral buldular hem de vitamin depoladılar Afyonkarahisar Belediyesi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmalarının görünmez kahramanları olan 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim...

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:37

- 12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların meyve ikramı

Hem moral buldular hem de vitamin depoladılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmalarının görünmez kahramanları olan 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanların bağışıklık sistemi güçlendirici meyve ikramında bulundu.

Ekibin canla başla gelen çağrıları değerlendirdiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Murat Öner, çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak istediklerini söyledi. Başkan Yardımcısı Murat Öner, "Buradaki arkadaşlarımızın her biri canla başla çalışıyorlar. Bu süreçten en kısa sürede çıkacağız. Bu günleri sağlıkla duayla aşacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlarımız salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanları. Her gün gerek 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için binlerce çağrıya cevap vermekte ve bu çağrıları doğru yerlere iletmektedirler. Burada yoğun bir telefon trafiği var. Kendilerine başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. İnşallah el birliği ile bu süreçten en kısa sürede çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsüm Ateş Doğan ise ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Başkan Yardımcısı Murat Öner'e teşekkür etti. Dr. Gülsüm Ateş Doğan "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybek'in selamı ile bizi ziyaret eden değerli Başkan Yardımcımız Murat Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Kendilerine bağışıklık sistemi güçlendirici vitamin dolu meyve ikramları için ayrıca teşekkür ederiz. Yanımızda olmalarından dolayı çok mutlu olduk, motive olduk minnettarız" dedi.

12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanlarına meyve ikramı

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Öner, Afyon, Genel

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12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanlarına meyve ikramı
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