12. Adana Tarım Fuarı

TÜYAP 12. Adana
Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe
Fuarı kapsamında, 8. Adana Geleneksel Bal Yarışması düzenlendi.
TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7 Kasım'da açılan ve yarın son bulacak fuar etkinlikleri çerçevesinde, bal yarışması gerçekleştirildi.
44 ilde faaliyet gösteren Adana'daki arıcıların katıldığı yarışmaya, 122 üretici başvurdu.
Yarışmada birinciliği Kozan
ilçesinden Ahmet Coşar, ikinciliği Yüreğir
ilçesinden Yemliha
Arslan, üçüncülüğü de Yüreğir ilçesinden Fahrul İslam Eriz elde etti.
Dereceye girenlere ödüllerini, AK Parti
Adana Milletvekili Abdullah Doğru
, CHP
Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin
ve Ayhan Barut
, Adana Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Ramazan Akyürek
, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali
Tekin, Sarıçam
Belediye Başkanı Bilal Uludağ
, Çukurova
Kaymakamı Osman Sarı, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek ve TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen verdi.
Yarışmada başarı elde edenlere altın ve arıcılık malzemeleri hediye edildi.
Bahçe,Adana
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:41