10 Kasım 2018, 16:41
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12. Adana Tarım Fuarı

12. Adana Tarım Fuarı

TÜYAP 12. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı kapsamında, 8. Adana Geleneksel Bal Yarışması düzenlendi.

TÜYAP 12. Adana Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı kapsamında, 8. Adana Geleneksel Bal Yarışması düzenlendi.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7 Kasım'da açılan ve yarın son bulacak fuar etkinlikleri çerçevesinde, bal yarışması gerçekleştirildi.

44 ilde faaliyet gösteren Adana'daki arıcıların katıldığı yarışmaya, 122 üretici başvurdu.

Yarışmada birinciliği Kozan ilçesinden Ahmet Coşar, ikinciliği Yüreğir ilçesinden Yemliha Arslan, üçüncülüğü de Yüreğir ilçesinden Fahrul İslam Eriz elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek ve TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen verdi.

Yarışmada başarı elde edenlere altın ve arıcılık malzemeleri hediye edildi. Bahçe,Adana
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:41