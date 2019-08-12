12 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

Şenol Güneş: Abdullah Avcı'nın başarılı olacağını düşünüyorum

"Avrupa'da en büyük sorumluluk Galatasaray'a düşüyor"

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlandığı için daha farklı transferler yapıyor"

"Trabzonspor'da 'kendim buradan gideyim' demedim, gitmek zorunda kaldım"

"Hem kendime, hem de bulunduğum ortama zarar vermemek için Güney Kore'ye gittim"

GALATASARAY

Sarı-Kırmızılı kulüp transferi konusunda Monaco ve Falcao'dan haber bekliyor. Kolombiyalı golcü için temasların sonucu bekleniyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) - Fiorentina'ya hazırlık maçında 4-1 kaybeden Galatasaray'da yeni transferler Emre Mor ve Jimmy Durmaz açıklamalarda bulundu "Daha iyi olacağız, hepimiz bir olacağız"

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) Merve Terim Çetin 20 yıllık forma ile tribünde.... Fatih Terim'e 'Terim' yazılı 1 numaralı Fiorentina forması ve bir Aslan heykeli verildi

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıkları başlayacak. (Basına kapalı)

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanacak. (Basına kapalı)

Yeni transfer Rebocho, sağlık kontrolünden geçecek.

OLYMPIAKOS - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

20.00 Teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcu maçın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

20.30 Temsilcimiz son çalışmasını yapacak.

16.30 Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Yunan ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA SÜPER KUPA

23.50 UEFA Süper Kupa maçında Liverpool ile karşılaşacak Chelsea, İstanbul'a gelecek.

BASKETBOL

19.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Senegal'i konuk edecek.