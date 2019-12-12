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12 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

12 Aralık 2019 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

12.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 06:4512 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Canevim

04:40 Kara Para Aşk

04:40 Ağlama Anne

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova


Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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