12 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 PSG - Galatasaray
01:00 Maç Sonu
01:00 Maç Saati
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
02:45 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:45 Maç Saati
06:00 beIN Manşet
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
11:00 Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi Özel
17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
19:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
20:45 Basel - Trabzonspor
21:00 beIN Manşet
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Basel - Trabzonspor
22:00 Futbolun Şehirleri
22:45 Wolverhampton - Beşiktaş
23:00 Taraftar
23:45 UEFA Avrupa Ligi