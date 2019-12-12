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12 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

12 Aralık 2019 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

12.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 06:4512 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:00 Geniş Aile: Yapıştır

01:45 Aşk Ağlatır

04:15 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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