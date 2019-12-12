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12 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

12 Aralık 2019 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

12.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 06:4512 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

01:30 Benim Tatlı Yalanım

03:10 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:10 Ufak Tefek Cinayetler

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Taşıyıcı: Son Hız

21:45 Taşıyıcı: Son Hız

23:45 Çocuk


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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