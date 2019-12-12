12 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Aktüel Futbol

02:00 Süper Lig Özetler

02:30 TFF 1. Lig Özetler

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 Bundesliga

04:15 Aktüel Futbol

05:15 Süper Lig Özetler

05:45 Spor Atlası

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 TFF 1. Lig Panorama

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:25 TFF 1. Lig Özetler

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:10 Almanya Bundesliga Özetler

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:20 TFF 1. Lig Goller

17:30 Spor Akşamı

18:15 Süper Lig Panorama

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

20:00 Spor Artı

20:55 Dakika Skor

22:45 Aktüel Futbol

23:45 Dakika Skor