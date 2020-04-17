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12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı

İsrail'de yayın yapan Kanal 12, ABD istihbarat servislerinin İsrail ve NATO'yu Çin'deki koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Kasım'da uyardığını iddia etti. Ölümcül virüs resmi kaynaklara göre 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıktı.

17.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:11

Perşembe yayımlanan haberde, Vuhan'da ortaya çıkan hastalıktan Kasım ayının ikinci haftası haberdar olan Amerikan istihbaratının, koronavirüsle ilgili bir gizli belge hazırladığı belirtildi. O dönemde henüz yalnızca Çin yönetiminin haberi olan salgınla ilgili olarak, Trump yönetiminin yanı sıra NATO ve İsrail 'in de bilgilendirildiği öne sürüldü.

UYARILAR CİDDİYE ALINMADI

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; televizyon kanalı ne NATO'nun, ne de İsrailli siyasetçilerin bu bilgilendirmeyi ciddiye aldığını iddia etti. Habere göre, İsrail ordusuysa virüsün bölgeye sıçraması durumunda Ortadoğu'da ne olacağını Kasım sonunda ele aldı.

İSRAİL'DE 148 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, İsrail'de yaklaşık 13 bin kişiye koronavirüs teşhisi konulurken, salgın yüzünden ölenlerin sayısı 148 olarak açıklandı.

"BEYAZ SARAY KASIM'DA RAPORLA UYARILDI"

Geçen hafta ABC News, ABD Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi'nin (NCMI) Kasım'da Vuhan'daki koronavirüsle ilgili rapor hazırlayarak Pentagon ve Beyaz Saray'daki yetkilileri uyardığını öne sürmüştü. NCMI Direktörü Albay R. Shane Day ise ABD merkezli televizyon kanalını yalanlamıştı.

12 Aralık’ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail’i uyardı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Wuhan, Dünya, Güncel
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