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12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan Nuri Ç. (27) polis tarafından yakalandı.

02.10.2019 21:4612 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
KAYSERİ'de 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan Nuri Ç. (27) polis tarafından yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit', 'konut dokunulmazlığı', 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak', 'bıçak ve ruhsatsız silah taşımak' gibi suçlardan kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan Nuri Ç.'nin (27) kaldığı evi belirledi. Eve yapılan baskın sırasında Nuri Ç., 2'nci katın penceresinden atlayarak kaçtı. Nuri Ç., polisin kovalaması sonucu Fevzioğlu mahallesinde yakalandı. Şüpheli, Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



Hırsızlık Büro Amirliği, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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