12 Ayrı Suçtan Yakalanması ve Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:26

Aksaray'da 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş 4,5 yıl hapis cezası olan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri veya banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle hırsızlık, mühür bozma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan aranan İbrahim Ö. (36) isimli bir zanlı hakkında geniş çaplı araştırma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şüphelinin yakınlarından ve çevresinden izini sürdü. Bir süre yapılan takibin ardından şahsın yerini tespit eden ekipler, Dere Mahallesi'nde bir eve yaptığı operasyonla zanlıyı yakaladı. 12 ayrı yakalama müzekkeresi, 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli İbrahim Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AKSARAY