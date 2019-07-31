Haberler» Güncel» Haber

12 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

31.07.2019 13:00
12 bin sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre istihdam edilmek üzere KPSS sonucuyla 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
Posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47   Bahçecik Barajı'nda yüzde 20'ye ulaşıldı
14:47   Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) Dün bize en son verdikleri teklif,...
14:46   Boyner "Askıda İyilik" ile yüzleri güldürmeye davet ediyor
14:45   SUBÜ, sanayi işbirliğini genişletiyor
14:45   İmar barışından faydalanmak için son günler
14:45   "Gazilerimize Türk milleti olarak şükran borçluyuz"
14:45   "Burası eş, dost, akraba yeri değil"