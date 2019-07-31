12 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Güncel Kaynak: İHA
Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre istihdam edilmek üzere KPSS sonucuyla 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
Posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.
(İHA)