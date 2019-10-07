Haberler » Ekonomi » Haber

12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'nın ardından

TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'nda 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği, 12 milyon liralık iş hacmine ulaşıldığı bildirildi.

07.10.2019 16:3412. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'nın ardından
TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'nda 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği, 12 milyon liralık iş hacmine ulaşıldığı bildirildi.
TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1 Ekim'de başlayan ve 70 ilden mobilya firmasının katıldığı 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, 6 Ekim Pazar günü sona erdi.
Son 5 yılın katılımcı ve metrekare rekorunun kırıldığı fuarda, 10 bin metrekarelik kapalı alanın tamamı doldu.
Geçen yıl 15 ülkeden alım heyetinin yer aldığı fuarda, bu yıl yüzde 100'lük bir artış oranı yakalanarak 30 ülkeye ulaşıldı.
Nijerya, Sudan, Azerbaycan, Özbekistan, İsrail, Almanya, Belçika, Hollanda, Filistin, Lübnan, Irak, Sırbistan, Fransa, İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Katar, Gürcistan, Kıbrıs, Tunus, Fas, Cezayir, İran, Türkmenistan, Bulgaristan, Kuveyt, Togo ve Libya'dan 200 kişilik alım heyeti ağırlayan fuarı 41 bin 847 kişi ziyaret etti.
Fuarda 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken yurt içinde de 12 milyon TL tutarında iş hacmine ulaşıldı.

Çukurova, Adana, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:38 Denizli'de 16 bin ton ay çekirdeği hasat edildi
20:21 Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama
18:56 "42. MODEF EXPO 2019" açıldı
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:46 Enerji şirketlerine "kadın yöneticileri artırın" çağrısı
18:44 Borsada günlük işlemler (1)