28 Kasım 2018, 13:20
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12 Dev Adam'a Güçlü Rakip: İspanya

12 Dev Adam

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dünya devi İspanya'yı konuk edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa  Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın Ankara'da lider İspanya ile karşı  karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak  ve NTV'den canlı yayınlanacak.
Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen ve 10 puanla lider olarak ikinci tura yükselen milli takım, I  Grubu'nda yaptığı 2 karşılaşmayı da kazandı.
Milliler, grupta 14 puanla ikinci sırada yer alırken, 7 galibiyeti  olan İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunuyor.
A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçının ardından 2 Aralık'ta  deplasmanda Karadağ, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise  deplasmanda yine İspanya ile mücadele edecek.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde  31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme  hakkı kazanacak.
İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum  şöyle:
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