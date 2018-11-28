12 Dev Adam'a Güçlü Rakip: İspanya

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.
Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen ve 10 puanla lider olarak ikinci tura yükselen milli takım, I Grubu'nda yaptığı 2 karşılaşmayı da kazandı.
Milliler, grupta 14 puanla ikinci sırada yer alırken, 7 galibiyeti olan İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunuyor.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin
'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle:
Avrupa,A Milli Erkek Basketbol Takımı,İspanya
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:20