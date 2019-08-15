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12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan'a gitti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenecek Akropolis Turnuvası'na katılacak.

15.08.2019 21:55 12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan'a gitti
FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenecek Akropolis Turnuvası'na katılacak. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek 29'uncu Akropolis-EuroBank Uluslararası Turnuvası'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya gitti ve günü turnuvanın oynanacağı Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Atina'da 19 Ağustos'a kadar devam edecek olan turnuvada milliler; Sırbistan, İtalya ve ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak. Kadroda A. Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan yer aldı. Turnuvada maç programı ise şu şekilde:
Yarın 18.00 Sırbistan - Türkiye 20.30 Yunanistan - İtalya
17 Ağustos Cumartesi 18.00 İtalya - Sırbistan 20.30 Yunanistan - Türkiye
18 Ağustos Pazar 18.00 Türkiye - İtalya 20.30 Yunanistan - Sırbistan
(İHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, Güncel

Kaynak: İHA

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