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12 Dev Adam'da Berk Uğurlu kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berk İbrahim Uğurlu, sakatlık sebebiyle FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

28.08.2019 10:19 12 Dev Adam'da Berk Uğurlu kadrodan çıkarıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berk İbrahim Uğurlu, sakatlık sebebiyle FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası öncesinde A Milli Erkek Baksetbol Takımı'nda şok sakatlık yaşandı. Millilerde başarılı basketbolcu Berk Uğurlu sakatlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Berk'in geçirdiği sakatlık sebebiyle, kadroda yer alamayacağı belirtildi. - İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İbrahim Uğurlu, Berk Uğurlu, Spor

Kaynak: İHA

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