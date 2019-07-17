17.07.2019 17:00
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12 Dev Adam'da Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı

12 Dev Adam

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Kartal Özmızrak geniş kadrodan çıkartıldı. 1995 doğumlu oyuncu sakatlığı nedeniyle Millilerin FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Kartal Özmızrak, Güncel

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