12 Dev Adam'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı
'nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül
tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes
'ten 6, Galatasaray
, Tofaş
ve Banvit
'ten 3, Fenerbahçe
'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan Cedi Osman
, Ersan İlyasova
ve Furkan Korkmaz
da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed
ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor.
Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Oyuncu kadrosu Doğuş Balbay
- Anadolu Efes Sertaç Şanlı
- Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
J. Metecan Birsen - Anadolu Efes
Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes Tolga Geçim
- Anadolu Efes
Rıdvan Öncel - Banvit
Şehmus Hazer - Banvit
Ragıp Berke Atar - Banvit Kartal Özmızrak
- Darüşşafaka
Tekfen
Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen
Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko Melih Mahmutoğlu
- Fenerbahçe Beko
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta Ege Arar
- Galatasaray Doğa Sigorta
Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta Semih Erden
- İstanbul
BBSK
Berk İbrahim Uğurlu
- Pınar
Karşıyaka
Muhsin Yaşar - Tofaş
Yiğit Arslan - Tofaş
Berkan Durmaz - Tofaş
Metin Türen - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland
Cavaliers
Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks
Furkan Korkmaz - Philadelphia
76ers
Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv
İdari ve teknik kadro Ufuk Sarıca
- A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka Kerem Tunçeri
- A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF Orhan Demirel
- A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF Recep Şen
- Yardımcı Antrenör - TBF
S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş
Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör
Kadir Korkmaz - İstatistik
Barış Kocaoğlu - Doktor
Burak Yağmur Öztürk
- Doktor Ali Onur
Duran - Diyetisyen İbrahim Ethem
İraz - Diyetisyen
Ertan Bedir - Kondisyoner Mustafa Fatih
Çetintaş - Fizyoterapist Murat Erdem
- Fizyoterapist - TBF
Osman Seyhan
Kesim - Masör - Beşiktaş
JK Sompo Japan Mehmet Burak Kozan
- Masör - İstanbul BBSK
Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF - İSTANBUL