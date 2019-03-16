12 Dev Adam'ın Fıba Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Kaynak: İHA

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer aldı. 12 Dev Adam müsabakalarını Şangay şehrinde oynayacak.Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Çin'in Shenzhen şehrindeki Shenzhen Arena'da gerçekleşen kura çekiminde 32 ekip 4'erli 8 gruba ayrıldı. Çin ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülkenin (ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan) seri başı olduğu kura çekiminde Türkiye, sekiz torba arasından dördüncü torbada yer aldı.Kurada A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek. Milliler maçlarını ise Çin'in Şangay şehrinde oynayacak.FIBA Dünya Kupası'nın grupları ise şöyle oluştu:A Grubu: Fildişi Sahilleri, Polonya, Venezuela, ÇinB Grubu: Rusya, Arjantin, Kore, NijeryaC Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, TunusD Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, SırbistanE Grubu: TÜRKİYE, Çekya, ABD, JaponyaF Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, KaradağG Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, ÜrdünH Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya - İSTANBUL