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12 Dev Adam'ın rakibi belli oluyor

12 Dev Adam'ın da mücadele edeceği FIBA Olimpiyat Elemeleri 2020'nin kura çekimi yarın yapılacak.

26.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:3612 Dev Adam'ın rakibi belli oluyor
12 Dev Adam'ın da mücadele edeceği FIBA Olimpiyat Elemeleri 2020'nin kura çekimi yarın yapılacak. Ay-yıldızlılar kuraya 3. torbadan katılacak.

FIBA, 'nin de dahil olduğu ve 16 ülkenin mücadele edeceği FIBA Olimpiyat Elemeleri 2020'nin torbaları belli oldu. Yarın 'deki Patrick Baumann Evi'nde yapılacak olan kura çekimine 12 Dev Adam, 3. torbadan katılacak.

Eleme mücadeleleri, 23-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'ın (Belgrad) ev sahipliğinde dört ayrı şehirde gerçekleştirilecek ve gruplarını lider tamamlayan 4 takım Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekimi torbaları ve ülke sıralamaları şu şekilde oluştu:

1. Torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. Torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. Torba: Hırvatistan, TÜRKİYE, Slovenya, Porto Riko

4. Torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. Torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Kore

6. Torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay - İSTANBUL

basketbol, İsviçre, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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