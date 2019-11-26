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12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor

Milli takımımızın 3. torbadan katılacağı FIBA Olimpiyat Elemeleri 2020'nin kura çekimi İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

26.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:5312 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor

16 takımın katılacağı FIBA Olimpiyat Elemeleri 2020'nin kura çekimi yarın yapılacak. Takımların kura çekimine katılacağı torbalar belli olurken, milliler kuraya 3. torbadan katılacak.

Eleme mücadeleleri 23-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'ın (Belgrad) ev sahipliğinde dört ayrı şehirde gerçekleştirilecek. Elemeler sonunda grubunu lider tamamlayan 4 takım Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekimi torbaları şu şekilde:

1. Torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. Torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. Torba: Hırvatistan, TÜRKİYE, Slovenya, Porto Riko

4. Torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. Torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Kore

6. Torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay


Spor, Güncel

Kaynak: İHA

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