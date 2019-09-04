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12 Dev Adam'ın rakibi Çekya! Hedef mutlak galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak.

04.09.2019 10:19

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 11.30'da Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında Japonya'yı 86-67'lik skorla galip ederken, ikinci karşılaşmada ise uzatmalarda ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Rakip Çekya ise grubun ilk müsabakasında ABD'ye 88-67 yenilirken, Japonya'yı ise 89-76'lık skorla mağlup etti.

YENERSEK OLİMPİYATLARI GARANTİLEYECEĞİZ

12 Dev Adam, Çekya karşılaşmasından galip ayrılması durumunda 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

12 Dev Adam'ın rakibi Çekya! Hedef mutlak galibiyet

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Kaynak: İHA

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